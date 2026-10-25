Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ростов
13:45
ЛокомотивНе начат
ЦСКА
16:00
СпартакНе начат
Зенит
18:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Челябинск
13:00
УралНе начат
Волга Ул
13:30
ВелесНе начат
Нефтехимик
16:00
ЛенинградецНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2026/27
Барселона
23:00
Реал МадридНе начат

Талалаев - об усилениях "Балтики" зимой: мои футболисты могут играть на равных с экс-чемпионом страны

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев ответил, какие позиции нужно усилить клубам зимой.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Талалаева, его футболисты самые сильные и могут играть на равных с экс-чемпионами страны.

- Мои футболисты самые сильные. Пока не откроется трансферное окно, я не обсуждаю это.
Мои игроки могут играть на равных с экс-чемпионом нашей страны "Краснодаром". Это уже большое-большое достижение, - цитирует Талалаева "Чемпионат".

В 12 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на выезде сыграла вничью с "Краснодаром" - 1:1. По итогам прошлого сезона команда Андрея Талалаева заняла шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, "быки" завоевали серебряные медали.

В летнее трансферное окно балтийцы подписали форварда "Ростова" Егора Голенкова, а также центральных защитников Лориса Муйоколо и Илью Кирша. Также состав калининградцев пополнили Фахд Муфи, Максим Шнапцев, Эдуардо Андерсон и Евгений Латышонок.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится