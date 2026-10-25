Талалаев - об усилениях "Балтики" зимой: мои футболисты могут играть на равных с экс-чемпионом страны

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев ответил, какие позиции нужно усилить клубам зимой.

Фото: ФК "Балтика"

Мои игроки могут играть на равных с экс-чемпионом нашей страны "Краснодаром". Это уже большое-большое достижение, - цитирует Талалаева "Чемпионат"

По словам Талалаева, его футболисты самые сильные и могут играть на равных с экс-чемпионами страны.- Мои футболисты самые сильные. Пока не откроется трансферное окно, я не обсуждаю это.В 12 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на выезде сыграла вничью с "Краснодаром" - 1:1. По итогам прошлого сезона команда Андрея Талалаева заняла шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, "быки" завоевали серебряные медали.В летнее трансферное окно балтийцы подписали форварда "Ростова" Егора Голенкова, а также центральных защитников Лориса Муйоколо и Илью Кирша. Также состав калининградцев пополнили Фахд Муфи, Максим Шнапцев, Эдуардо Андерсон и Евгений Латышонок.