Талалаев - об усилениях "Балтики" зимой: мои футболисты могут играть на равных с экс-чемпионом страны

- Мои футболисты самые сильные. Пока не откроется трансферное окно, я не обсуждаю это.
Мои игроки могут играть на равных с экс-чемпионом нашей страны "Краснодаром". Это уже большое-большое достижение, - цитирует Талалаева "Чемпионат".
В 12 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на выезде сыграла вничью с "Краснодаром" - 1:1. По итогам прошлого сезона команда Андрея Талалаева заняла шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, "быки" завоевали серебряные медали.
В летнее трансферное окно балтийцы подписали форварда "Ростова" Егора Голенкова, а также центральных защитников Лориса Муйоколо и Илью Кирша. Также состав калининградцев пополнили Фахд Муфи, Максим Шнапцев, Эдуардо Андерсон и Евгений Латышонок.