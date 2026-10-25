Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ростов
13:45
ЛокомотивНе начат
ЦСКА
16:00
СпартакНе начат
Зенит
18:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Челябинск
13:00
УралНе начат
Волга Ул
13:30
ВелесНе начат
Нефтехимик
16:00
ЛенинградецНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2026/27
Барселона
23:00
Реал МадридНе начат

Московское дерби: на каком канале смотреть ЦСКА - "Спартак" 25 октября

ЦСКА - "Спартак": во сколько и на каком канале смотреть матч 12 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Сегодня, 25 октября, ЦСКА примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", текстовая трансляция матча будет доступна на интернет-портале Rusfootball.info

По итогам 11 сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 набранными очками, красно-белые располагаются на четвертом месте с 23 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится