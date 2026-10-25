Московское дерби: на каком канале смотреть ЦСКА - "Спартак" 25 октября

Сегодня, 25 октября, ЦСКА примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ", текстовая трансляция матча будет доступна на интернет-портале Rusfootball.info
По итогам 11 сыгранных туров команда Дмитрия Игдисамова занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 22 набранными очками, красно-белые располагаются на четвертом месте с 23 баллами в своем активе.