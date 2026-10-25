Гендир "Динамо" назвал поражение от "Акрона" полезным уроком

- Прежде всего, мы не забрали свое в первом тайме. В игру, где сопернику нечего терять, нельзя входить не в полную силу. Соперник выжал из моментов всё, что мог. "Акрон" в этом плане заслужил победу. Во второй половине у "Динамо" было очень много возможностей, но матч длится 90 минут, нужно играть на полную всю встречу.
Все серии когда-то заканчиваются. Поражение от "Акрона" — полезный урок для нас, - приводит слова Пивоварова "Матч ТВ".
Напомним, что вчера, 24 октября, московское "Динамо" на выезде уступило тольяттинскому "Акрону" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:3. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Артем Шуманский, Кристиян Бистрович и Максим Болдырев, в составе гостей - Ярослав Гладышев.
До этого поражения бело-голубые одержали семь побед кряду в чемпионате России, а также две - в Кубке страны. "Динамо" являлось лучшим клубом Европы по продолжительности победной серии. В турнирной таблице команда Сандро Шварца на данный момент занимает первое место с 25 набранными очками, тольяттинцы располагаются на 12 месте с 12 баллами в своем активе.