Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ростов
13:45
ЛокомотивНе начат
ЦСКА
16:00
СпартакНе начат
Зенит
18:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Челябинск
13:00
УралНе начат
Волга Ул
13:30
ВелесНе начат
Нефтехимик
16:00
ЛенинградецНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2026/27
Барселона
23:00
Реал МадридНе начат

Тошич раскрыл, кто является фаворитом в матче ЦСКА - "Спартак"

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался о предстоящем матче "армейцев" со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Тошича, ЦСКА для него всегда является фаворитом в матчах со "Спартаком".

- Для меня ЦСКА всегда фаворит в играх со "Спартаком". Я всегда поддерживаю "армейцев".

Сейчас "Спартак" и ЦСКА почти не отличаются друг от друга. В них играют футболисты одинакового уровня. Но я всё равно поддерживаю ЦСКА и верю в победу, - приводит слова Тошича Metaratings.

Сегодня, 25 октября, ЦСКА примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по столичному времени.

В 11 туре чемпионата России команда Дмитрия Игдисамова на выезде уступила московскому "Динамо" со счетом 1:3, красно-белые одержали разгромную домашнюю победу над "Рубином" (4:0). В турнирной таблице "армейцы" занимают пятое место с 22 набранными очками, подопечные Хуана Карседо располагаются на четвертой строчке с 23 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится