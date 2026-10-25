Тошич раскрыл, кто является фаворитом в матче ЦСКА - "Спартак"

- Для меня ЦСКА всегда фаворит в играх со "Спартаком". Я всегда поддерживаю "армейцев".
Сейчас "Спартак" и ЦСКА почти не отличаются друг от друга. В них играют футболисты одинакового уровня. Но я всё равно поддерживаю ЦСКА и верю в победу, - приводит слова Тошича Metaratings.
Сегодня, 25 октября, ЦСКА примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по столичному времени.
В 11 туре чемпионата России команда Дмитрия Игдисамова на выезде уступила московскому "Динамо" со счетом 1:3, красно-белые одержали разгромную домашнюю победу над "Рубином" (4:0). В турнирной таблице "армейцы" занимают пятое место с 22 набранными очками, подопечные Хуана Карседо располагаются на четвертой строчке с 23 очками.