Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ростов
13:45
ЛокомотивНе начат
ЦСКА
16:00
СпартакНе начат
Зенит
18:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Челябинск
13:00
УралНе начат
Волга Ул
13:30
ВелесНе начат
Нефтехимик
16:00
ЛенинградецНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2026/27
Барселона
23:00
Реал МадридНе начат

Уткин - о ничьей с "Балтикой": такое чувство, как будто проиграли

Полузащитник "Краснодара" Даниил Уткин прокомментировал ничью с "Балтикой".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Уткина, ничья с "Краснодаром" ощущается как поражение.

- Мы, конечно, недовольны пропускать на последних минутах. Такое чувство, как будто проиграли.

Но тем не менее нужно смотреть вперёд, двигаться дальше, работать и не останавливаться, - цитирует Уткина "Чемпионат".

В субботу, 24 октября, "Краснодар" на домашнем стадионе сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги - 1:1. Счет в матче на 30-й минуте открыл форвард южан Джон Кордоба, гости сравняли в компенсированное время второго тайма благодаря голу Лориса Муйоколо.

На данный момент краснодарцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками, балтийцы занимают восьмое место с 14 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится