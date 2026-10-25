Уткин - о ничьей с "Балтикой": такое чувство, как будто проиграли

- Мы, конечно, недовольны пропускать на последних минутах. Такое чувство, как будто проиграли.
Но тем не менее нужно смотреть вперёд, двигаться дальше, работать и не останавливаться, - цитирует Уткина "Чемпионат".
В субботу, 24 октября, "Краснодар" на домашнем стадионе сыграл вничью с калининградской "Балтикой" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги - 1:1. Счет в матче на 30-й минуте открыл форвард южан Джон Кордоба, гости сравняли в компенсированное время второго тайма благодаря голу Лориса Муйоколо.
На данный момент краснодарцы располагаются на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 23 набранными очками, балтийцы занимают восьмое место с 14 баллами в своем активе.