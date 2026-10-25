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Веретенников назвал команду, которая подойдет к матчу ЦСКА - "Спартак" в лучшей форме

Экс-футболист сборной России Олег Веретенников дал свой прогноз на матч ЦСКА - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Веретенникова, "Спартак" подойдет к дерби в лучшей форме, чем ЦСКА.

- "Спартак" из-за уверенной победы над "Рубином" подойдёт к этой встрече в лучшей психологической форме, чем ЦСКА.

Но однозначным фаворитом "Спартак" назвать нельзя. Нас ждёт интересная игра. По уровню напряжения такая же, какой была встреча ЦСКА и "Динамо", - цитирует Веретенникова Metaratings.

Сегодня, 25 октября, ЦСКА примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по столичному времени.

В 11 туре чемпионата России команда Дмитрия Игдисамова на выезде уступила московскому "Динамо" со счетом 1:3, красно-белые одержали разгромную домашнюю победу над "Рубином" (4:0). В турнирной таблице "армейцы" занимают пятое место с 22 набранными очками, подопечные Хуана Карседо располагаются на четвертой строчке с 23 очками.

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