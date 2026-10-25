"К иностранцам должно быть отношение строже". Экс-футболист "Рубина" - об отставке Артиги

- В связи с тем, что у "Рубина" плохие результаты, отставка Артиги естественна. Я не могу знать, как это выглядит внутри. В "Ахмате" человек работает, хотя у него две победы в 10 матчах. А тут шесть игр без побед — увольнение.
Нужно понимать, что к иностранцам должно быть отношение строже. Надо быть более профессиональным и давать результат, - цитирует Попова "Чемпионат".
В субботу, 24 октября, казанский "Рубин" на домашнем стадионе уступил самарским "Крыльям Советов" в 12 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2. Забитыми мячами отметились Игор Вуячич (автогол) и Амар Рахманович, реализовавший одиннадцатиметровый удар за игру рукой Вуячича в своей штрафной.
После этой встречи казанцы объявили об отставке Франка Артиги с поста главного тренера - испанский специалист работал в клубе с января текущего года. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Кузьмин.