"Зенит" - "Динамо" Махачкала: на каком канале смотреть трансляцию матча РПЛ

Сегодня, 25 октября, петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе махачкалинское "Динамо" в 12 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 18:30 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
По итогам 11 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками, махачкалинцы располагаются на девятой строчке с 13 баллами.