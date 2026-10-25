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"Зенит" - "Динамо" Махачкала: на каком канале смотреть трансляцию матча РПЛ

"Зенит" Санкт-Петербург - "Динамо" Махачкала: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча 12 тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня, 25 октября, петербургский "Зенит" примет на домашнем стадионе махачкалинское "Динамо" в 12 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 18:30 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет доступна на телеканале "Матч Премьер", интернет-портал Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

По итогам 11 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками, махачкалинцы располагаются на девятой строчке с 13 баллами.

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