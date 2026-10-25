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Попов: Ахметзянов недостоин стать главным тренером "Рубина"

Экс-футболист "Рубина" Алексей Попов высказался о возможном назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера казанцев.
Фото: ФК "Оренбург"
По словам Попова, Ахметзянов недостоин возглавить "Рубин".

- Ахметзянов был бы провалом в "Рубине", потому что этот человек пока недостоин руководить командой, которая борется за чемпионство.

Понятно, что "Рубин" сейчас не борется за чемпионство, но амбиции у них именно такие. Это не тот человек, который должен возглавить "Рубин". Я бы хотел видеть специалиста, который поставит правильный футбол, а это не зависит от национальности, - цитирует Попова "Чемпионат".

Напомним, что вчера, 24 октября, казанский "Рубин" объявил об отставке Франка Артиги с поста главного тренера - испанец руководил командой с января текущего года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Олег Кузьмин. Сообщалось, что в руководстве рассматривают кандидатуру Ильдара Ахметзянова, который на данный момент работает в "Оренбурге", а ранее руководил "КАМАЗом".

По итогам 12 сыгранных туров казанцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками в своем активе.

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