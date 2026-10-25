Попов: Ахметзянов недостоин стать главным тренером "Рубина"

Экс-футболист "Рубина" Алексей Попов высказался о возможном назначении Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера казанцев.

Фото: ФК "Оренбург"

- Ахметзянов был бы провалом в "Рубине", потому что этот человек пока недостоин руководить командой, которая борется за чемпионство.