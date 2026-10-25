Эменике выделил своего фаворита в матче ЦСКА - "Спартак"

- Матчи с ЦСКА всегда были особенными. Для меня игра "Спартака" и ЦСКА – главное противостояние в российском футболе. Всегда поддерживаю красно-белых в этих матчах.
Надеюсь, что "Спартак" победит. Я в это верю! Думаю, это произойдёт, - цитирует Эменике Metaratings.
Сегодня, 25 октября, ЦСКА примет на домашнем стадионе московский "Спартак" в матче 12 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по столичному времени.
В 11 туре чемпионата России команда Дмитрия Игдисамова на выезде уступила московскому "Динамо" со счетом 1:3, красно-белые одержали разгромную домашнюю победу над "Рубином" (4:0). В турнирной таблице "армейцы" занимают пятое место с 22 набранными очками, подопечные Хуана Карседо располагаются на четвертой строчке с 23 очками.