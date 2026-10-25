Точилин дал прогноз на матч ЦСКА - "Спартак": скажутся общий настрой и главное качество футболистов

Фото: ФК "Спартак"

ЦСКА при качественной в целом игре уступил " Динамо ". Но здесь скажутся общий настрой и главное качество футболистов, которое выше у " Спартака ".

А для "армейцев" после такой серии удачных игр очень тяжелое поражение, но амбиции все равно остаются.Максименко вернется к тому же, это еще один плюс. Даку может выйти в старте в паре с Угальде, не исключаю. Что судит питерец Левников, это не страшно. Давление, понятно, с обеих сторон. Больше тревожит, как часто VAR будет использоваться, чтобы не рвал ритм игры. В целом я не против него, но за одинаковые трактовки. Естественное, не естественное положение рук вообще не понимаю, - сказал Точилин.Михаил Пукшанский, Rusfootball.info