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Экс-тренер "Сочи" оценил шансы махачкалинского "Динамо" в матче с "Зенитом"

Экс-тренер "Сочи" Александр Точилин, начинавший тренерскую карьеру в Питере, специально для Rusfootball.info оценил шансы махачкалинского "Динамо" против "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" заберет очки. Просто не имеют права терять, 3:1 где-то должны победить.

Никаких проблем с составом. Махачкала чуть поплыла, это не упрек в адрес Евсеева, но ресурс ограничен, - сказал Точилин.

Автор: Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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