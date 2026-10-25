Экс-тренер "Сочи" оценил шансы махачкалинского "Динамо" в матче с "Зенитом"

Фото: ФК "Зенит"

- " Зенит " заберет очки. Просто не имеют права терять, 3:1 где-то должны победить.

Никаких проблем с составом. Махачкала чуть поплыла, это не упрек в адрес Евсеева, но ресурс ограничен, - сказал Точилин.Михаил Пукшанский, Rusfootball.info