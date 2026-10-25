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Экс-тренер "Сочи" оценил шансы махачкалинского "Динамо" в матче с "Зенитом"
Сегодня, 11:51
Экс-тренер "Сочи" Александр Точилин, начинавший тренерскую карьеру в Питере, специально для Rusfootball.info оценил шансы махачкалинского "
Динамо
" против "
Зенита
".
Фото: ФК "Зенит"
- "
Зенит
" заберет очки. Просто не имеют права терять, 3:1 где-то должны победить.
Никаких проблем с составом. Махачкала чуть поплыла, это не упрек в адрес Евсеева, но ресурс ограничен, - сказал Точилин.
Автор:
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
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Александр Точилин
Сочи
Зенит
Динамо Мх
Автор:
Даниил Нахлёсткин
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