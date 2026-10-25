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"Зенит" удалил стихотворение о папахах и бородах приуроченное к игре с "Динамо" Махачкала

Петербургский клуб удалил пост с эпиграммой.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее председатель Общего собрания учредителей махачкалинского "Динамо" Магомед Багаудинов публично обратился к "Зениту", посчитав эпиграмму, опубликованную соперником к очному матчу, оскорбительной.

В Дагестане не понравились строчки: "здесь издавна всем бороды рубили догола и ветер как рукой срывал папахи" (отсылка к временам Петра I).

Пресс-служба клуба с берегов Невы удалила пост с сатирическим стихотворением из своих соцсетей.

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