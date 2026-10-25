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В «Балтике» прокомментировали ничью против «Краснодара»
Сегодня, 12:49
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов в разговоре с
Rusfootball.info
высказался о матче против «Краснодара» (1:1).
Фото: ФК "Краснодар"
«Мы провели хороший матч, мы позитивно смотрим на результат этой игры, так как были близки к поражению. Но нам удалось вырвать ничью.
Учитывая плотность таблицы сейчас каждое очко на вес золота. Спасибо команде, что не сдались и вырвали ничью», - сказал Измайлов.
После 12 туров "Балтика" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.
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Равиль Измайлов
Балтика
Краснодар
Автор:
Вячеслав Буланов
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