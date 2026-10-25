Галактионов сообщил причину, по которой Монтес не сыграет с "Ростовом"

"Монтес вчера во время тренировки неудачно оступился, поэтому не сможет принять участия в матче.
В заявку он попал, но с большой долей вероятности не выйдет на поле. У него, к сожалению, есть микротравма", - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".
Матч "Локомотива" против "Ростова" в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги состоится сегодня, 25 октября. Игра пройдет на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 13:45 по московскому времени.
В этом сезоне Сесар Монтес принял участие в 5 встречах чемпионата России, в которых отличился одним забитым мячом.