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Галактионов сообщил причину, по которой Монтес не сыграет с "Ростовом"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов объяснил причину отсутствия защитника Сесара Монтеса в стартовом составе на матч 12-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Монтес вчера во время тренировки неудачно оступился, поэтому не сможет принять участия в матче.

В заявку он попал, но с большой долей вероятности не выйдет на поле. У него, к сожалению, есть микротравма", - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".

Матч "Локомотива" против "Ростова" в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги состоится сегодня, 25 октября. Игра пройдет на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 13:45 по московскому времени.

В этом сезоне Сесар Монтес принял участие в 5 встречах чемпионата России, в которых отличился одним забитым мячом.

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