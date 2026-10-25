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Шаронов поделился ожиданиями от дерби ЦСКА - "Спартак"

Экс-тренер "Динамо" Роман Шаронов высказался о предстоящем матче 12-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: РПЛ
"Думаю, в дерби будет достаточно высокий темп, как и в игре "Динамо" — ЦСКА. Команды играют вертикально, не контролируют мяч, а продвигают его.

Для "Спартака" главное — хорошо сыграть в обороне. Если сыграют хорошо в обороне, у них будут шансы.

Предсказать результат практически невозможно. Я могу сказать, что будет интересный футбол", - сказал Шаронов.

Центральный матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют московские ЦСКА и "Спартак", состоится сегодня, 25 октября. Столичное дерби пройдёт на стадионе "ВЭБ Арена", начало игры запланировано на 16:00 по местному времени. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.

"Армейцы" набрали 22 очка и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата. Красно-белые находятся на стапень выше и имеют в своем активе 23 заработанных балла.

Источник: "Чемпионат"

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