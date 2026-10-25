Артига попрощался с руководством и игроками "Рубина"

Бывший главный тренер "Рубина" Франк Артига попрощался с казанским клубом.

Фото: ФК "Рубин"

"Казанский " Рубин " – это клуб высочайшего уровня с прекрасной инфраструктурой, крепкой командой и классными болельщиками. Желаю всем удачи и побед в дальнейших матчах", - цитирует Артигу клубная пресс-служба.

"Я благодарен судьбе за опыт работы в этом замечательном клубе. К сожалению, мое время здесь заканчивается, но я искренне благодарю каждого из вас.Вчера, 24 октября, казанская команда потерпела на своем поле поражение от самарских "Крыльев Советов" в 12-м туре РПЛ (0:2). После игры клуб объявил о расставании с главным тренером. Исполняющий обязанности наставника команды был назначен Олег Кузьмин.Испанский специалист возглавлял "Рубин" с января нынешнего года. Под его руководством казанцы провели 28 матчей во всех турнирах, в которых одержали 9 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.