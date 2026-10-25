В эти минуты прозвучал свисток на перерыв в матче 12-го тура РПЛ "Ростов" - "Локомотив". Встреча проходит на "Ростов Арене", в раздевалку команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев поля. Забитыми мячами отметились защитник Андрей Лангович и нападающий Олакунле Олусегун.
"Железнодорожники" занимают 13-ю строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 11 набранных очков. Команда Михаила Галактионова идет в зоне стыковых игр.
"Локомотив" уступает "Ростову" после первого тайма со счетом 0:2
"Железнодорожники" проигрывают в Ростове-на-Дону с разницей в два мяча.
Фото: ФК "Ростов"