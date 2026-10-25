Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ростов
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
Спартак1 тайм
Зенит
18:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Челябинск
1 - 3 1 3
УралЗавершен
Волга Ул
1 - 0 1 0
ВелесЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Ленинградец1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2026/27
Барселона
23:00
Реал МадридНе начат

"Локомотив" уступает "Ростову" после первого тайма со счетом 0:2

"Железнодорожники" проигрывают в Ростове-на-Дону с разницей в два мяча.
Фото: ФК "Ростов"
В эти минуты прозвучал свисток на перерыв в матче 12-го тура РПЛ "Ростов" - "Локомотив". Встреча проходит на "Ростов Арене", в раздевалку команды ушли при счете 2:0 в пользу хозяев поля. Забитыми мячами отметились защитник Андрей Лангович и нападающий Олакунле Олусегун.

"Железнодорожники" занимают 13-ю строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 11 набранных очков. Команда Михаила Галактионова идет в зоне стыковых игр.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится