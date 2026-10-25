На 12-й минуте игры гол защитника Андрея Ланговича вывел хозяев поля вперед. Вингер Олакунле Олусегун удвоил счет на 24-й минуте.
"Железнодорожники" потерпели пятое поражение в этом сезоне РПЛ.
Чемпионат России
12 тур
Гол: Лангович, 12, Олусегун, 24
"Ростов": Петров, Сако, Мелёхин, Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, (Роналдо, 62), Кучаев, (Хлусевич, 81), Олусегун, (Шанталий, 81), Сулейманов, (Шамонин, 83).
"Локомотив": Митрюшкин, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Морозов, Бакаев, (Коваленко, 25), Титков, Еремеев, (Щетинин, 46), Мостовой, Руденко, (Раков, 60), Комличенко.
"Локомотив" проиграл на выезде "Ростову"
"Ростов" одержал дома победу над "Локомотивом" в 12-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Ростов"