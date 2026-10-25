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"Локомотив" проиграл на выезде "Ростову"

"Ростов" одержал дома победу над "Локомотивом" в 12-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Ростов"
На 12-й минуте игры гол защитника Андрея Ланговича вывел хозяев поля вперед. Вингер Олакунле Олусегун удвоил счет на 24-й минуте.

"Железнодорожники" потерпели пятое поражение в этом сезоне РПЛ.

Чемпионат России

12 тур

Гол: Лангович, 12, Олусегун, 24

"Ростов": Петров, Сако, Мелёхин, Прохин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, (Роналдо, 62), Кучаев, (Хлусевич, 81), Олусегун, (Шанталий, 81), Сулейманов, (Шамонин, 83).

"Локомотив": Митрюшкин, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Морозов, Бакаев, (Коваленко, 25), Титков, Еремеев, (Щетинин, 46), Мостовой, Руденко, (Раков, 60), Комличенко.

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