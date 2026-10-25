"Все к этому шло". Игдисамов объяснил выбор Бориско на дерби со "Спартаком"

Фото: ПФК ЦСКА

"Пришло время и Максиму проявить себя в чемпионате, это решение не далось мне тяжело. Все к этому шло, мы потихоньку подводили его и понимали, что придет момент, когда Максу нужно будет сыграть в РПЛ, для этого мы его и брали.