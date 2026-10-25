"Все к этому шло". Игдисамов объяснил выбор Бориско на дерби со "Спартаком"

"Пришло время и Максиму проявить себя в чемпионате, это решение не далось мне тяжело. Все к этому шло, мы потихоньку подводили его и понимали, что придет момент, когда Максу нужно будет сыграть в РПЛ, для этого мы его и брали.
До этого момента у нас была четкая градация, кто играет в РПЛ, а кто в Кубке, и теперь настал момент для Бориско", - сказал Игдисамов в эфире "Матч ТВ".
Ранее московский ЦСКА опубликовал стартовый состав на дерби со "Спартаком". С первых минут за красно-синих впервые в матче РПЛ на поле выйдет Максим Бориско, который заменит в воротах Владислава Торопа.
Бориско присоединился к "армейцам" минувшим летом, перейдя из калинингрдаской "Балтики". В 4 играх за новую команду в Кубке России 26-летний голкипер пропустил четыре мяча и один раз отыграл на ноль.
Напомним, в прошлом туре чемпионата России с "Динамо" Тороп допустил результативную ошибку, а ЦСКА уступил со счетом 1:3.