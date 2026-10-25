- Думаю, что матчи с "Факелом" и "Краснодаром" были просто вспышкой. "Локомотив" по-прежнему очень плох. Они вообще никакие были сегодня, они и играть не хотят.
Уже безвозвратно все потеряно, нужно расставаться с Галактионовым. Игроки уже, по-моему, не реагируют на него. Мне кажется, так. Никакого влияния нет, они выходят с потухшими глазами. Даже Мостовой очень плохо выглядит, он в "Зените" гораздо лучше смотрелся. Уже потерялись тренер и тренерский штаб.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Наумов: "Локомотив" по-прежнему очень плох, вообще никакие. Нужно расставаться с Галактионовым
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал поражение "железнодорожников" от "Ростова" в 12 туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"