Пресс-служба петербургского "Зенита" опубликовала стартовый состав команды на матч против махачкалинского "Динамо" в рамках 12-го тура РПЛ. Центральный нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев не попал в заявку и пропустит игру.
Вместо основного вратаря петербуржцев Дениса Адамова с первых минут на поле выйдет Богдан Москвичев.
Отметим, эта встреча станет дебютной для Москвичева за "Зенит" в чемпионате России.
Адамов и Соболев не сыграют против махачкалинского "Динамо"
Вратарь Денис Адамов и нападающий Александ Соболев не сыграют за "Зенит" в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"