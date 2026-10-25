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Адамов и Соболев не сыграют против махачкалинского "Динамо"

Вратарь Денис Адамов и нападающий Александ Соболев не сыграют за "Зенит" в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Пресс-служба петербургского "Зенита" опубликовала стартовый состав команды на матч против махачкалинского "Динамо" в рамках 12-го тура РПЛ. Центральный нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев не попал в заявку и пропустит игру.

Вместо основного вратаря петербуржцев Дениса Адамова с первых минут на поле выйдет Богдан Москвичев.

Отметим, эта встреча станет дебютной для Москвичева за "Зенит" в чемпионате России.

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