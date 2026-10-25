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ЦСКА одержал победу над "Спартаком". Бориско отыграл на ноль

"Спартак" проиграл в дерби ЦСКА в 12-м туре РПЛ (0:2).
Фото: ФК "Спартак"
Вингер Кирилл Глебов вывел хозяев поля вперед на 36-й секунде московского дерби. Нападающий Кирилл Глебов удвоил преимущество "армейцев" на 24-й минуте.

Отметим, Максим Бориско дебютировал за красно-синих в РПЛ и оставил свои ворота "сухими".

Чемпионат России

12 тур

Голы: Глебов, 1, Мусаев 24.

ЦСКА: Бориско, Аззи, Жоао Виктор, Лукин, Данилов, Круговой, Кисляк, Обляков, Олейников, Глебов (Рейс, 74), Мусаев (Попович, 74).

"Спартак": Максименко, Бабич (Жедсон, 64), Парада (Дмитриев, 64), Литвинов, Зобнин (Денисов, 75), Умяров, Пруцев, Барко, Солари, Маркиньос (Даку, 75), Угальде.

Предупреждения: Глебов, 19, Лукин, 37, Солари, 37, Жоао Виктор, 62, Попович, 79, Дмитриев, 82, Обляков, 86.

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