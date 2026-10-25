ЦСКА одержал победу над "Спартаком". Бориско отыграл на ноль

Фото: ФК "Спартак"

Вингер Кирилл Глебов вывел хозяев поля вперед на 36-й секунде московского дерби. Нападающий Кирилл Глебов удвоил преимущество "армейцев" на 24-й минуте.Отметим, Максим Бориско дебютировал за красно-синих в РПЛ и оставил свои ворота "сухими".: Глебов, 1, Мусаев 24.: Бориско, Аззи, Жоао Виктор, Лукин, Данилов, Круговой, Кисляк, Обляков, Олейников, Глебов (Рейс, 74), Мусаев (Попович, 74).: Максименко, Бабич (Жедсон, 64), Парада (Дмитриев, 64), Литвинов, Зобнин (Денисов, 75), Умяров, Пруцев, Барко, Солари, Маркиньос (Даку, 75), Угальде.: Глебов, 19, Лукин, 37, Солари, 37, Жоао Виктор, 62, Попович, 79, Дмитриев, 82, Обляков, 86.