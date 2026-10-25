В эти минуты стартовал заключительный матч 12-го тура РПЛ, в котором "Зенит" принимает на своем поле махачкалинское "Динамо". Встреча проходит на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, на данный момент счет не открыт - 0:0.
Гости могли выйти вперед на 16-й минуте, однако ангольский нападающий Миро не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, пробив мимо створа ворот.
Махачкалинское "Динамо" упустило шанс выйти вперед в матче с "Зенитом"
Нападающий Миро не забил пенальти.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала