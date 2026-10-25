Прудников - о поражении "Спартака": дерби так не играется

Фото: ФК "Спартак"

Дерби так не играется: нужно с большими эмоциями выходить.

- Наверное. Не смогли потом переломить эту ситуацию и в итоге проиграли. Второй гол такой... Понятно, что ближний угол. Вратарь... Тяжело все очень было. Там ошибка, здесь ошибка...- Да, и Бориско у них сегодня хорошо тащил.- Да, но мы же не видим футболистов на тренировках - тренер выбирает.- Одни и другие проиграли - будут пытаться реабилитироваться и те и другие. Но "Спартаку", я думаю, нужнее.