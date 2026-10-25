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Прудников - о поражении "Спартака": дерби так не играется

Бывший форвард "Спартака" Александр Прудников прокомментировал Rusfootball.info поражение красно-белых от ЦСКА в 12 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Можно сказать, что настолько быстрый гол надломил "Спартак"?

- Наверное. Не смогли потом переломить эту ситуацию и в итоге проиграли. Второй гол такой... Понятно, что ближний угол. Вратарь... Тяжело все очень было. Там ошибка, здесь ошибка...

Дерби так не играется: нужно с большими эмоциями выходить.

- Но здесь и у ЦСКА, наверное, особенно большой настрой был. Помимо того, что это дерби, так им ещё необходимо было реабилитироваться за поражение от "Динамо" в прошлом туре.

- Да, и Бориско у них сегодня хорошо тащил.

- Максименко у "Спартака" в последнее время не очень впечатляет. Согласны?

- Да, но мы же не видим футболистов на тренировках - тренер выбирает.

- Что ждёте от встречи "Спартака" с "Локомотивом", который тоже сегодня проиграл?

- Одни и другие проиграли - будут пытаться реабилитироваться и те и другие. Но "Спартаку", я думаю, нужнее.

Алина Гущина, Rusfootball.info

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