Армейский блицкриг и бессилие красно-белых: ЦСКА нокаутировал «Спартак» в столичном дерби

На последнем рубеже вместо Торопа неожиданно появился Максим Бориско, для которого этот матч стал дебютным в чемпионате за красно-синих.
Кроме того, в старте вышел Матвей Лукин, крайне редкий гость на поле в текущем сезоне - у центрального защитника всего третье появление в рамках РПЛ.
На этом фоне ротация «Спартака» выглядела куда более консервативной: стартовый состав практически полностью повторял тот, что выходил против «Рубина», за исключением возвращения в ворота Александра Максименко, отбывшего дисквалификацию.
Впрочем, сыгранность гостей так и осталась козырем лишь на бумаге: стартовый свисток обернулся для красно-белых кошмарным сценарием.
Уже на 40-й секунде встречи Обляков жестко оттеснил от мяча Барко, стоявшего лицом к своим воротам, после чего снаряд полетел в свободную зону. Несколько хаотичных рикошетов от спартаковцев привели к тому, что Иван Олейников вырвался на ударную позицию.
С его выстрелом Максименко справился, однако на добивании самым расторопным оказался Кирилл Глебов, вогнавший мяч в сетку.
Быстрый гол, к слову, предопределил рисунок игры в первом тайме. ЦСКА сознательно отдал мяч и встречал противника на своей половине поля.
Спартаковцы же оказались абсолютно не готовы взламывать столь плотные две линии защиты (команда Игдисамова организованно оборонялась, низким блоком, 5-4-1).
Чтобы вскрыть этот армейский бетон, «Спартаку» нужно было более активно действовать через фланги и грузить мяч в штрафную на высокого форварда. Однако Мирлинд Даку остался в запасе, а Манфред Угальде в борьбе против зацементированной обороны из трех центральных защитников был абсолютно неэффективен.
Игровое преимущество ЦСКА стремительно нарастало, что довольно быстро вылилось во второй забитый мяч.
Еще до перерыва армейцы идеально разыграли угловой: Тамерлан Мусаев здорово отклеился от Срджана Бабича и головой отправил мяч точно в ближний угол ворот.
Во второй половине игры кардинальных изменений в игре не произошло. «Спартак», так и не пришедший в себя после холодного душа в начале поединка, действовал в финальной трети поля безыдейно и инертно.
Фланги гостей оказались полностью парализованы: того же Маркиньоса постоянно встречали вдвоем, вынуждая его смещаться в центр, где тренерский штаб ЦСКА намертво перекрыл все свободные зоны насыщением опорной линии.
Статистика к исходу часа игры выглядела неутешительно - двукратное преимущество армейцев по ударам (16 против 8).
Более того, хозяева вполне могли доводить счет до разгромного еще в середине второго тайма, когда Мусаев выбежал практически один на один с Максименко, но не попал в ворота.
Лишь под занавес встречи главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо пошел на отчаянный шаг, сняв с игры защитников Бабича и Параде. Это решение внесло хаос у ворот ЦСКА и заставило хозяев прижаться к собственным владениям.
Впрочем, дозвониться в камбэчную спартаковцам не позволил Бориско, совершивший несколько важнейших спасений в концовке и сохранивший ворота в неприкосновенности в своем дебютном поединке.
Команда Игдисамова продемонстрировала идеальную дисциплину на поле, заставила соперника упереться в глухую стену и одержала абсолютно закономерную победу со счетом 2:0, окончательно спутав карты вверху турнирной таблицы.
Фото: ПФК ЦСКА, РПЛ; ФК «Спартак», РПЛ