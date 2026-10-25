Карседо прокомментировал поражение "Спартака" от ЦСКА в дерби

При счете 0:2 нужно было рисковать. Старались создавать моменты. Но где-то нам не хватило реализации, хладнокровия. На мой взгляд, заслуживали как минимум один гол. И дальше это могло поменять настрой. Но команда билась до самого конца", - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 25 октября, состоялось московское дерби между ЦСКА и "Спартаком" в 12-м туре Российской Премьер-Лиги. Центральный матч тура прошел на стадионе "ВЭБ Арена" и завершился поражением гостей со счетом 0:2. Команда Хуана Карлоса Карседо пропустила на 1-й и 24-й минутах первого тайма.
Красно-белые потерпели третье поражение в текущем чемпионате и опустились на пятую строчку в турнирной таблице.