Карседо прокомментировал поражение "Спартака" от ЦСКА в дерби

Фото: ФК "Спартак"

При счете 0:2 нужно было рисковать. Старались создавать моменты. Но где-то нам не хватило реализации, хладнокровия. На мой взгляд, заслуживали как минимум один гол. И дальше это могло поменять настрой. Но команда билась до самого конца", - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".