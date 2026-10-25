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Червиченко: не знаю, какие претензии к Максименко. Сделал, что мог

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал Rusfootball.info поражение команды от ЦСКА в 12 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Я предполагал, что, если "армейцы" забьют первыми, то у "Спартака" будут в этом матче проблемы. Спартаковцы мгновенно пропустили. На мой взгляд, Максименко, сделал, что мог: потянул первый удар, а там уже должны были защитники закрывать добивающего мяч. Но "армейцы" отлично провели первые полчаса и обескуражили "Спартак". Потому что это красно-белые обычно привыкли давить и забивать. А тут я смотрю, что второй раз они в этом чемпионате наталкиваются на реакцию, когда их начинают продавливать, и немного не готовы.

Во втором мяче странно предъявлять претензии вратарю, когда бьют с линии вратарской головой. Защитник должен отрабатывать, и там хорошо пробили. Не знаю, какие претензии к Максименко.

А общие ощущения странные: "Спартак" вроде атаковал, 70% владел мячом, а ушел 0:2. Проблема в том, что игроки небольшого роста бегают впереди, а крупные защитники армейцев все "выносят" на пути. Но два-три раза "армейцам" повезло, когда мяч с двух метров не влетел в ворота. Сегодня везение было полностью на стороне соперника.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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