Червиченко: не знаю, какие претензии к Максименко. Сделал, что мог

Во втором мяче странно предъявлять претензии вратарю, когда бьют с линии вратарской головой. Защитник должен отрабатывать, и там хорошо пробили. Не знаю, какие претензии к Максименко.
А общие ощущения странные: "Спартак" вроде атаковал, 70% владел мячом, а ушел 0:2. Проблема в том, что игроки небольшого роста бегают впереди, а крупные защитники армейцев все "выносят" на пути. Но два-три раза "армейцам" повезло, когда мяч с двух метров не влетел в ворота. Сегодня везение было полностью на стороне соперника.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info