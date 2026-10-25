Игдисамов раскрыл план ЦСКА на победное дерби со "Спартаком"

По словам специалиста, тренерский штаб заранее изучил особенности игры соперника и обратил внимание на его неудачные стартовые отрезки.
- Абдулкадыров сказал, что "Спартак" спит первые 15 минут? Одна из установок заключалась в том, что "Спартак" включается на полную только с 20-й минуты. Мы это увидели во время анализа.
Поэтому решили использовать это золотое время, сделать ставку на быстрый гол. К тому же болельщики гнали нас вперёд, - цитирует Игдисамова "Чемпионат".
ЦСКА с 25 очками занимает второе место в чемпионате России. "Спартак" располагается на пятой строчке с 23 баллами.