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Игдисамов раскрыл план ЦСКА на победное дерби со "Спартаком"

Наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, как армейцам удалось воспользоваться слабостью "Спартака" в московском дерби 12-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
Красно-синие одержали победу со счётом 2:0, забив оба мяча ещё до перерыва.

По словам специалиста, тренерский штаб заранее изучил особенности игры соперника и обратил внимание на его неудачные стартовые отрезки.

- Абдулкадыров сказал, что "Спартак" спит первые 15 минут? Одна из установок заключалась в том, что "Спартак" включается на полную только с 20-й минуты. Мы это увидели во время анализа.

Поэтому решили использовать это золотое время, сделать ставку на быстрый гол. К тому же болельщики гнали нас вперёд, - цитирует Игдисамова "Чемпионат".

ЦСКА с 25 очками занимает второе место в чемпионате России. "Спартак" располагается на пятой строчке с 23 баллами.

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