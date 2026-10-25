"Зенит" благодаря двум голам с пенальти обыграл махачкалинское "Динамо"

На 16-й минуте шанс вывести свою команду вперёд получил игрок махачкалинцев Миро, однако реализовать пенальти футболист не сумел.
На 63-й минуте счёт открыл Фелипе Аугусто, а на 77-й преимущество петербуржцев укрепил Максим Глушенков. Оба раза сине-бело-голубые отличились ударами с пенальти.
В пользу "Зенита" на 90+7 минуте был назначен третий пенальти, однако реализовать его Кевину Андраде не удалось.
Благодаря этой победе "Зенит" набрал 27 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское "Динамо" с 13 баллами располагается на 10-й строчке.