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"Зенит" благодаря двум голам с пенальти обыграл махачкалинское "Динамо"

"Зенит" обыграл махачкалинское "Динамо" со счётом 2:0 в матче 12-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
На 16-й минуте шанс вывести свою команду вперёд получил игрок махачкалинцев Миро, однако реализовать пенальти футболист не сумел.

На 63-й минуте счёт открыл Фелипе Аугусто, а на 77-й преимущество петербуржцев укрепил Максим Глушенков. Оба раза сине-бело-голубые отличились ударами с пенальти.

В пользу "Зенита" на 90+7 минуте был назначен третий пенальти, однако реализовать его Кевину Андраде не удалось.

Благодаря этой победе "Зенит" набрал 27 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Махачкалинское "Динамо" с 13 баллами располагается на 10-й строчке.

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