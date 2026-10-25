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"Пришлось приложить много усилий". Семак прокомментировал победу "Зенита"

Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над махачкалинским "Динамо" (2:0) в 12-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, петербуржцы контролировали ход встречи, однако создавать опасные моменты им мешала плотная защита гостей.

- Нам пришлось приложить много усилий для того, чтобы взламывать оборону, насыщенную количественно и качественно. Хорошее движение у игроков махачкалинцев было, поэтому не так много моментов с игры, хотя они тоже были.

В принципе, владели преимуществом. Жалко, что с игры не забили, но стандартные положения вышли на первый план, - сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

Оба мяча "Зенит" забил с пенальти. Победа позволила петербуржцам набрать 27 очков и возглавить таблицу чемпионата России. В следующем туре команда 2 ноября сыграет на выезде с "Крыльями Советов".

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