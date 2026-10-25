Игдисамов - после победы над "Спартаком": в дерби играют даже мертвые

- Дерби есть дерби. Наши воспитанники играют в них с раннего детства. Как мы говорим: в дерби играют даже мертвые. Все знают, что это за матч, что он значит для нас и болельщиков.
В течение недельного цикла не было никаких мотивационных речей, потому что все понимают важность матча. Все были заряжены, бились за каждый метр на поле, - цитирует тренера "Матч ТВ".
После 12 туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России с 25 очками. Следующую встречу армейцы проведут 1 ноября на выезде против "Оренбурга".