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Игдисамов - после победы над "Спартаком": в дерби играют даже мертвые

Наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов признался, что перед победным матчем со "Спартаком" (2:0) в 12-м туре РПЛ не пытался дополнительно мотивировать своих подопечных.
Фото: ФК "Спартак"
По словам специалиста, футболисты прекрасно осознавали значение московского дерби.

- Дерби есть дерби. Наши воспитанники играют в них с раннего детства. Как мы говорим: в дерби играют даже мертвые. Все знают, что это за матч, что он значит для нас и болельщиков.

В течение недельного цикла не было никаких мотивационных речей, потому что все понимают важность матча. Все были заряжены, бились за каждый метр на поле, - цитирует тренера "Матч ТВ".

После 12 туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России с 25 очками. Следующую встречу армейцы проведут 1 ноября на выезде против "Оренбурга".

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