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"Обыграли спартачей". Игдисамов произнёс речь в раздевалке ЦСКА после победы в дерби

Наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов выступил с речью перед футболистами в раздевалке после победы над "Спартаком" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
Специалист поблагодарил подопечных за результат и призвал продолжать выступать на таком же уровне.

- Обыграли спартачей, выиграли в дерби. Для нас это самые главные матчи, да, в чемпионате. Качество игры сегодня было очень хорошим. Вот с такой игрой надо двигаться дальше.

Да, нам иногда приходится попотеть в обороне, но по-другому очки не добываются, мужики, особенно в играх вот таких, лобовых с прямым конкурентом, - сказал тренер, видео со словами которого опубликовано в телеграм-канале ЦСКА.

Армейцы забили оба мяча в первом тайме усилиями Кирилла Глебова и Тамерлана Мусаева. После 12 туров ЦСКА с 25 очками занимает второе место в чемпионате России.

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