"Обыграли спартачей". Игдисамов произнёс речь в раздевалке ЦСКА после победы в дерби

- Обыграли спартачей, выиграли в дерби. Для нас это самые главные матчи, да, в чемпионате. Качество игры сегодня было очень хорошим. Вот с такой игрой надо двигаться дальше.
Да, нам иногда приходится попотеть в обороне, но по-другому очки не добываются, мужики, особенно в играх вот таких, лобовых с прямым конкурентом, - сказал тренер, видео со словами которого опубликовано в телеграм-канале ЦСКА.
Армейцы забили оба мяча в первом тайме усилиями Кирилла Глебова и Тамерлана Мусаева. После 12 туров ЦСКА с 25 очками занимает второе место в чемпионате России.