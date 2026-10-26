Глебов объяснил, как футболисты ЦСКА отреагировали на выход Бориско в дерби

- Мы тренерские решения не обсуждаем. На предыгровой тренировке ещё не знали, кто будет на воротах. Когда узнали состав, восприняли это адекватно. Это футбол. Макс сегодня воспользовался своим шансом. Кто будет стоять в воротах, решает тренерский штаб. Но это не факт, что Бориско будет играть в следующей встрече, - цитирует Глебова "Чемпионат".
Бориско сохранил ворота в неприкосновенности в своём первом матче за ЦСКА в чемпионате России. Победу над "Спартаком" армейцам принесли голы самого Глебова и Тамерлана Мусаева.