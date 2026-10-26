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Глебов объяснил, как футболисты ЦСКА отреагировали на выход Бориско в дерби

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов оценил выступление голкипера Максима Бориско, который дебютировал за армейцев в РПЛ в победном матче со "Спартаком" (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению игрока, вратарь сумел воспользоваться предоставленной возможностью.

- Мы тренерские решения не обсуждаем. На предыгровой тренировке ещё не знали, кто будет на воротах. Когда узнали состав, восприняли это адекватно. Это футбол. Макс сегодня воспользовался своим шансом. Кто будет стоять в воротах, решает тренерский штаб. Но это не факт, что Бориско будет играть в следующей встрече, - цитирует Глебова "Чемпионат".

Бориско сохранил ворота в неприкосновенности в своём первом матче за ЦСКА в чемпионате России. Победу над "Спартаком" армейцам принесли голы самого Глебова и Тамерлана Мусаева.

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