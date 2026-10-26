"Мы очень расстроены из-за результата". Барко - о поражении от ЦСКА

- Мы очень расстроены из-за результата. Мы провели матч довольно правильно. Но после пропущенных двух мячей в первом тайме не смогли отыграться. Такое случается.
Мы пропустили, пытались отыграться, но не получилось. Я занимаю ту позицию на поле, которую меня просит тренер. Он говорит мне играть ниже, чтобы помогать построению атаки, - цитирует Барко "Чемпионат".
ЦСКА обеспечил себе победу благодаря голам Кирилла Глебова и Тамерлана Мусаева. После 12 туров армейцы набрали 25 очков и занимают второе место в РПЛ, тогда как "Спартак" с 23 баллами располагается на пятой строчке.