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"Мы очень расстроены из-за результата". Барко - о поражении от ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко поделился впечатлениями от московского дерби с ЦСКА, завершившегося поражением "красно-белых" со счётом 0:2.
Фото: ФК "Спартак"
Барко признался, что результат встречи сильно расстроил команду.

- Мы очень расстроены из-за результата. Мы провели матч довольно правильно. Но после пропущенных двух мячей в первом тайме не смогли отыграться. Такое случается.

Мы пропустили, пытались отыграться, но не получилось. Я занимаю ту позицию на поле, которую меня просит тренер. Он говорит мне играть ниже, чтобы помогать построению атаки, - цитирует Барко "Чемпионат".

ЦСКА обеспечил себе победу благодаря голам Кирилла Глебова и Тамерлана Мусаева. После 12 туров армейцы набрали 25 очков и занимают второе место в РПЛ, тогда как "Спартак" с 23 баллами располагается на пятой строчке.

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