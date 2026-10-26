Габулов раскритиковал "Спартак" после поражения от ЦСКА

- ЦСКА очень порадовал в матче со "Спартаком". Понравился заряд, настрой, нацеленность на результат, на победу в каждом единоборстве. Очень высокий уровень борьбы, самоотдачи и уверенности в себе. Красивые голы тому подтверждение.
"Спартак" не впечатлил, оказался не готов к таким уверенным действиям со стороны ЦСКА, - сказал Габулов "Чемпионату".
Армейцы забили оба мяча в первом тайме усилиями Кирилла Глебова и Тамерлана Мусаева. После 12 туров ЦСКА занимает второе место с 25 очками, а "Спартак" располагается на пятой строчке с 23 баллами.