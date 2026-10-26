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Два клуба сделали предложения по Кисляку - источник

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
Фото: ПФК ЦСКА
Сразу два стамбульских клуба рассматривают возможность приглашения 21-летнего россиянина во время зимнего трансферного окна.

По информации инсайдера Экрема Конура, "Галатасарай" и "Бешикташ" уже направили предварительные предложения по футболисту. Представители обеих команд продолжают наблюдать за выступлениями хавбека и изучают финансовые условия потенциального перехода в январе.

Кисляк связан контрактом с московским клубом до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в 25 миллионов евро.

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