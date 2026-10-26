Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, 19 августа на кубковом матче "Рубина" со "Спартаком" присутствовали люди из окружения Галактионова. Они провели встречу с руководством казанцев, в ходе которой обсуждалась возможность приглашения специалиста. Предполагалось, что тренер получит предложение в случае трёх поражений подряд под руководством Франка Артиги.
Однако тогда "Рубин" избежал серии неудач, а позднее положение Галактионова в "Локомотиве" улучшилось. Наставник вновь получил поддержку руководства РЖД, поэтому потенциальное назначение не состоялось.
Сейчас казанскую команду временно возглавляет Олег Кузьмин, которому доверили работу до зимнего перерыва. При этом Карпов не исключает, что "Рубин" может вернуться к кандидатуре Галактионова.
Стало известно, почему Галактионов не возглавил "Рубин" - источник
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов мог возглавить "Рубин" ещё в сентябре, однако сейчас казанский клуб не рассматривает его кандидатуру.
Фото: ФК "Локомотив"