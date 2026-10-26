Губерниев отреагировал на победу ЦСКА над "Спартаком"

Фото: ФК "Спартак"

ЦСКА выигрывает у " Спартака "! 2:0! И победа не случайна, потенциал команды тренера Игдисамова очевиден! "Спартаку" не унывать, Карседо надо продолжать гнуть свою линию! Это я как авторитетный футбольный обозреватель толкую! - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Журналист отметил закономерность результата и высоко оценил перспективы армейцев под руководством Дмитрия Игдисамова.Армейцы обеспечили себе победу благодаря голам Кирилла Глебова и Тамерлана Мусаева в первом тайме. После 12 туров ЦСКА занимает второе место в чемпионате России с 25 очками, а "Спартак" располагается на пятой строчке с 23 баллами.