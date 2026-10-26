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Лапочкин раскритиковал судейство в РПЛ: с утра не пенальти, а вечером - пенальти

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что судья ошибочно не назначил пенальти в пользу "Локомотива" в матче с "Ростовом" (0:2), и указал на непоследовательность решений в чемпионате России.
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Спорный эпизод произошел в компенсированное время первого тайма. После подачи углового защитник "Ростова" Данила Прохин схватил Евгения Морозова за футболку, в результате чего игрок железнодорожников оказался на газоне. Главный арбитр Владимир Москалев обсудил момент с ВАР, но не стал назначать 11-метровый.

"Видим, что игрок "Локомотива" вырывается, а игрок "Ростова" его держит за футболку. Чем это отличается от назначенного 11-метрового в матче "Зенита" и махачкалинского "Динамо"? Да, это пенальти и желтая карточка. Прохин не смотрит на мяч, держит его за футболку и заваливает", — отметил Лапочкин.

Эксперт сравнил эпизод с аналогичной ситуацией в другой встрече РПЛ, где арбитр принял противоположное решение.

"Получается, что с утра это не пенальти, а вечером — пенальти. Мне кажется, это не совсем правильно, когда такое в чемпионате происходит", — добавил бывший судья.

"Локомотив" в итоге уступил "Ростову" со счетом 0:2.

Источник: "Матч ТВ"

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