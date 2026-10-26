Лапочкин раскритиковал судейство в РПЛ: с утра не пенальти, а вечером - пенальти

"Видим, что игрок "Локомотива" вырывается, а игрок "Ростова" его держит за футболку. Чем это отличается от назначенного 11-метрового в матче "Зенита" и махачкалинского "Динамо"? Да, это пенальти и желтая карточка. Прохин не смотрит на мяч, держит его за футболку и заваливает", — отметил Лапочкин.
Эксперт сравнил эпизод с аналогичной ситуацией в другой встрече РПЛ, где арбитр принял противоположное решение.
"Получается, что с утра это не пенальти, а вечером — пенальти. Мне кажется, это не совсем правильно, когда такое в чемпионате происходит", — добавил бывший судья.
"Локомотив" в итоге уступил "Ростову" со счетом 0:2.
Источник: "Матч ТВ"