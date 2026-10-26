"Локомотив" повторил антирекорд восьмилетней давности после поражения от "Ростова"

В матче 12-го тура РПЛ железнодорожники уступили "Ростову" со счетом 0:2. Хозяева решили исход встречи еще в первом тайме: на 12-й минуте отличился Андрей Лангович, а на 24-й преимущество удвоил Олакунле Олусегун.
По информации Opta Sports, последний раз москвичи не наносили ни одного удара в створ ворот в ноябре 2018 года. Тогда команда под руководством Юрия Семина встречалась с "Рубином". С тех пор "Локомотив" провел 237 матчей в чемпионате России, в каждом из которых хотя бы раз попадал в створ.
После поражения железнодорожники остались на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. "Ростов" набрал 15 баллов и занимает седьмую строчку.
В следующем туре "Локомотив" 1 ноября примет "Спартак", а ростовчане в тот же день сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо".
Источник: Opta Sports