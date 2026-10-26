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"Локомотив" повторил антирекорд восьмилетней давности после поражения от "Ростова"

Московский "Локомотив" впервые с 2018 года завершил матч чемпионата России без единого удара в створ ворот соперника, повторив собственный антирекорд в РПЛ.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
В матче 12-го тура РПЛ железнодорожники уступили "Ростову" со счетом 0:2. Хозяева решили исход встречи еще в первом тайме: на 12-й минуте отличился Андрей Лангович, а на 24-й преимущество удвоил Олакунле Олусегун.

По информации Opta Sports, последний раз москвичи не наносили ни одного удара в створ ворот в ноябре 2018 года. Тогда команда под руководством Юрия Семина встречалась с "Рубином". С тех пор "Локомотив" провел 237 матчей в чемпионате России, в каждом из которых хотя бы раз попадал в створ.

После поражения железнодорожники остались на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. "Ростов" набрал 15 баллов и занимает седьмую строчку.

В следующем туре "Локомотив" 1 ноября примет "Спартак", а ростовчане в тот же день сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо".

Источник: Opta Sports

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