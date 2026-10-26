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Газзаев оценил разгром "Спартака": ЦСКА выглядел на голову выше

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высоко оценил игру армейцев в победном дерби со "Спартаком" (2:0), назвав первый тайм одним из лучших в исполнении команды.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Встреча 12-го тура РПЛ завершилась победой красно-синих. Один из голов забил Кирилл Глебов, отличившийся уже в начале матча. По мнению Газзаева, армейцы с первых минут захватили инициативу и полностью контролировали происходящее на поле.

"У меня сложилось впечатление, что в первом тайме армейцы играли просто на классе. Контроль мяча, создание голевых моментов, быстрый переход из обороны в атаку, контратаки — все было на высоком уровне", — отметил специалист.

Газзаев подчеркнул, что ЦСКА удалось продемонстрировать столь уверенный футбол в противостоянии с принципиальным соперником.

"Пожалуй, это один из лучших таймов ЦСКА по качеству футбола. Причем надо учитывать соперника. Все-таки "Спартак"! Но армейцы выглядели на голову выше, уверенно переигрывали красно-белых практически на всех участках поля", — добавил бывший тренер.

Эксперт также похвалил тренерский штаб армейцев за удачный тактический план и эффективный прессинг в дебюте встречи. По его словам, после перерыва "Спартак" попытался изменить ход игры с помощью замен, однако итоговый результат оказался закономерным.

Источник: "СЭ"

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