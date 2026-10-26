Газзаев оценил разгром "Спартака": ЦСКА выглядел на голову выше

"У меня сложилось впечатление, что в первом тайме армейцы играли просто на классе. Контроль мяча, создание голевых моментов, быстрый переход из обороны в атаку, контратаки — все было на высоком уровне", — отметил специалист.
Газзаев подчеркнул, что ЦСКА удалось продемонстрировать столь уверенный футбол в противостоянии с принципиальным соперником.
"Пожалуй, это один из лучших таймов ЦСКА по качеству футбола. Причем надо учитывать соперника. Все-таки "Спартак"! Но армейцы выглядели на голову выше, уверенно переигрывали красно-белых практически на всех участках поля", — добавил бывший тренер.
Эксперт также похвалил тренерский штаб армейцев за удачный тактический план и эффективный прессинг в дебюте встречи. По его словам, после перерыва "Спартак" попытался изменить ход игры с помощью замен, однако итоговый результат оказался закономерным.
Источник: "СЭ"