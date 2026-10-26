Бориско после дебюта в дерби со "Спартаком" заявил об амбициях в ЦСКА

"Каждый вратарь, если переходит в топ-клуб, хочет играть и получать время. У любого есть цель стать первым номером на годы вперёд", — заявил футболист.
Бориско пополнил состав ЦСКА летом 2026 года, перейдя из калининградской "Балтики". До встречи со "Спартаком" голкипер выступал за армейцев исключительно в Кубке России.
В четырех кубковых матчах вратарь пропустил четыре мяча и один раз сохранил ворота в неприкосновенности. Дебют в РПЛ также оказался успешным: ЦСКА обыграл принципиального соперника со счетом 2:0, а Бориско завершил встречу без пропущенных голов.
Источник: "Чемпионат"