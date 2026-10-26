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Бориско после дебюта в дерби со "Спартаком" заявил об амбициях в ЦСКА

Голкипер ЦСКА Максим Бориско после победы над "Спартаком" (2:0) рассказал о желании закрепиться в основном составе армейцев и стать первым номером команды на долгие годы.
Фото: ПФК ЦСКА
26-летний вратарь прокомментировал свои карьерные цели после дебютного матча за красно-синих в Российской Премьер-лиге. Бориско подчеркнул, что переход в большой клуб предполагает борьбу за постоянную игровую практику.

"Каждый вратарь, если переходит в топ-клуб, хочет играть и получать время. У любого есть цель стать первым номером на годы вперёд", — заявил футболист.

Бориско пополнил состав ЦСКА летом 2026 года, перейдя из калининградской "Балтики". До встречи со "Спартаком" голкипер выступал за армейцев исключительно в Кубке России.

В четырех кубковых матчах вратарь пропустил четыре мяча и один раз сохранил ворота в неприкосновенности. Дебют в РПЛ также оказался успешным: ЦСКА обыграл принципиального соперника со счетом 2:0, а Бориско завершил встречу без пропущенных голов.

Источник: "Чемпионат"

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