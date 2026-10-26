Форвард "Зенита" признался в переживаниях после 13 матчей без голов

"Я немного переживал, что долго не мог забить. В некоторых матчах у меня не получалось, но я всегда выкладывался на все сто ради команды, пытаясь забить. Я много бью по воротам, мячи просто не хотели лететь в сетку", — признался нападающий.
Аугусто надеется, что долгожданный гол поможет ему обрести уверенность и улучшить результативность в следующих встречах.
"Залетело, и я очень рад этому. Это придаст мне уверенности, чтобы забивать больше и больше", — добавил бразилец.
Предыдущий раз форвард отличался 25 июля в матче против "Акрона", завершившемся победой петербуржцев со счетом 5:0.
Аугусто перешел в "Зенит" летом 2026 года из турецкого "Трабзонспора". По оценке Transfermarkt, сумма трансфера составила около 15 млн евро.
Источник: "Спорт-Экспресс"