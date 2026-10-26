Форвард "Зенита" признался в переживаниях после 13 матчей без голов

Фото: ФК "Зенит"

"Я немного переживал, что долго не мог забить. В некоторых матчах у меня не получалось, но я всегда выкладывался на все сто ради команды, пытаясь забить. Я много бью по воротам, мячи просто не хотели лететь в сетку", — признался нападающий.