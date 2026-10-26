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Форвард "Зенита" признался в переживаниях после 13 матчей без голов

Нападающий "Зенита" Фелипе Аугусто рассказал, что испытывал беспокойство из-за затянувшейся безголевой серии, которую удалось прервать в матче 12-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" (2:0).
Фото: ФК "Зенит"
22-летний бразилец отличился впервые за три месяца. До встречи с махачкалинцами Аугусто не мог поразить ворота соперников на протяжении 13 официальных матчей подряд. По словам футболиста, отсутствие голов вызывало у него определенные переживания.

"Я немного переживал, что долго не мог забить. В некоторых матчах у меня не получалось, но я всегда выкладывался на все сто ради команды, пытаясь забить. Я много бью по воротам, мячи просто не хотели лететь в сетку", — признался нападающий.

Аугусто надеется, что долгожданный гол поможет ему обрести уверенность и улучшить результативность в следующих встречах.

"Залетело, и я очень рад этому. Это придаст мне уверенности, чтобы забивать больше и больше", — добавил бразилец.

Предыдущий раз форвард отличался 25 июля в матче против "Акрона", завершившемся победой петербуржцев со счетом 5:0.

Аугусто перешел в "Зенит" летом 2026 года из турецкого "Трабзонспора". По оценке Transfermarkt, сумма трансфера составила около 15 млн евро.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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