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Вратарь "Динамо" Мх - о четырех пенальти с "Зенитом": все мы всё понимаем

Голкипер махачкалинского "Динамо" Никита Карабашев прокомментировал четыре назначенных пенальти в проигранной встрече с "Зенитом" (0:2) и намекнул на недовольство судейством.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
В матче 12-го тура РПЛ арбитр Антон Флоров четыре раза указывал на 11-метровую отметку. Три пенальти были назначены в ворота махачкалинцев и один — в ворота петербуржцев. Карабашев признался, что прежде никогда не сталкивался с подобной ситуацией.

"Необычно настолько, что это первый раз в моей жизни. Я думаю, дальше комментировать нет смысла", — заявил вратарь.

Голкипер также рассказал о реакции главного тренера Вадима Евсеева на результат встречи, однако не стал раскрывать подробности разговора.

"Он сказал то же самое, что и я думаю. Все мы всё понимаем. Все пацаны выкладывались на максимум, как могли", — добавил Карабашев.

Махачкалинское "Динамо" не побеждает уже шесть матчей подряд с учетом Кубка России. По словам вратаря, команда испытывает определенное давление, но продолжает работать над исправлением ситуации.

После 12 туров махачкалинцы занимают 10-е место в РПЛ с 13 очками. "Зенит" возглавляет таблицу с 27 баллами. В следующем матче чемпионата "Динамо" 1 ноября примет "Ростов".

Источник: "Матч ТВ"

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