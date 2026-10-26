Вратарь "Динамо" Мх - о четырех пенальти с "Зенитом": все мы всё понимаем

"Необычно настолько, что это первый раз в моей жизни. Я думаю, дальше комментировать нет смысла", — заявил вратарь.
Голкипер также рассказал о реакции главного тренера Вадима Евсеева на результат встречи, однако не стал раскрывать подробности разговора.
"Он сказал то же самое, что и я думаю. Все мы всё понимаем. Все пацаны выкладывались на максимум, как могли", — добавил Карабашев.
Махачкалинское "Динамо" не побеждает уже шесть матчей подряд с учетом Кубка России. По словам вратаря, команда испытывает определенное давление, но продолжает работать над исправлением ситуации.
После 12 туров махачкалинцы занимают 10-е место в РПЛ с 13 очками. "Зенит" возглавляет таблицу с 27 баллами. В следующем матче чемпионата "Динамо" 1 ноября примет "Ростов".
Источник: "Матч ТВ"