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Лапочкин обвинил судей в малодушии после скандального эпизода в дерби ЦСКА - "Спартак"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин раскритиковал судейскую бригаду матча ЦСКА — "Спартак" (2:0) за отказ удалить Кирилла Глебова после толчка арбитра, назвав произошедшее катастрофой для российского футбола.
Фото: ПФК ЦСКА
Инцидент произошел в первом тайме встречи 12-го тура РПЛ. После нарушения правил со стороны защитника "Спартака" Руслана Литвинова Глебов выразил недовольство решением судьи и толкнул одного из арбитров. За свои действия футболист ЦСКА получил лишь желтую карточку.

"Ужасающий момент для имиджа нашего футбола. Это просто необъяснимо. Прямо вводит в шок. У нас, оказывается, уже можно толкать ассистента", — заявил Лапочкин.

Эксперт подчеркнул, что эпизод произошел на глазах судейской бригады во главе с Кириллом Левниковым. По мнению Лапочкина, арбитры обязаны были показать игроку прямую красную карточку.

"Это только красная карточка. И ни о чем больше говорить здесь нельзя. Когда игрок, недовольный решением арбитра, встает и толкает ассистента… Катастрофа. Просто катастрофа для имиджа нашего футбола", — добавил бывший судья.

Лапочкин также напомнил о похожем случае с Матеусом Рейсом, который ранее в этом сезоне толкнул резервного арбитра Инала Танашева и впоследствии получил дополнительную дисквалификацию.

"Не хотел бы говорить про трусость. Но кажется, что они [судьи] точно смалодушничали", — заключил эксперт.

Источник: "Матч ТВ"

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