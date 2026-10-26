Лапочкин обвинил судей в малодушии после скандального эпизода в дерби ЦСКА - "Спартак"

"Ужасающий момент для имиджа нашего футбола. Это просто необъяснимо. Прямо вводит в шок. У нас, оказывается, уже можно толкать ассистента", — заявил Лапочкин.
Эксперт подчеркнул, что эпизод произошел на глазах судейской бригады во главе с Кириллом Левниковым. По мнению Лапочкина, арбитры обязаны были показать игроку прямую красную карточку.
"Это только красная карточка. И ни о чем больше говорить здесь нельзя. Когда игрок, недовольный решением арбитра, встает и толкает ассистента… Катастрофа. Просто катастрофа для имиджа нашего футбола", — добавил бывший судья.
Лапочкин также напомнил о похожем случае с Матеусом Рейсом, который ранее в этом сезоне толкнул резервного арбитра Инала Танашева и впоследствии получил дополнительную дисквалификацию.
"Не хотел бы говорить про трусость. Но кажется, что они [судьи] точно смалодушничали", — заключил эксперт.
Источник: "Матч ТВ"