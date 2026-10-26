Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Шинник
19:30
Спартак КостромаНе начат

Орлов не понял споров вокруг скандального пенальти в матче "Зенита" и махачкалинского "Динамо"

Известный комментатор Геннадий Орлов поддержал решение арбитра назначить первый пенальти в ворота махачкалинского "Динамо" в матче с "Зенитом" (2:0), заявив, что нарушение правил было очевидным.
Фото: ФК "Зенит"
Встреча 12-го тура РПЛ запомнилась сразу четырьмя 11-метровыми ударами, три из которых назначили в ворота гостей. Наибольшие вопросы вызвал эпизод с участием защитника махачкалинцев Зиновича и футболиста петербуржцев Нино.

Орлов считает, что действия игрока "Динамо" давали судье основания указать на точку.

"Споры по поводу первого 11-метрового в ворота "Динамо"? А какие тут споры? Говорят, что Зинович лишь слегка придержал Нино за футболку? Постойте, это же фол!" — заявил комментатор.

По мнению Орлова, важную роль сыграло и то, что защитник махачкалинцев сумел выбить мяч головой, одновременно нарушив правила на сопернике.

"Оттянул за футболку, уронил Нино, да еще и в мяч сыграл... И потом, мы же видели матчи на недавнем чемпионате мира. Там такие вещи карались", — добавил эксперт.

Комментатор подчеркнул, что считает обоснованными все четыре пенальти, назначенные во встрече.

После 12 туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -7
  • Не нравится