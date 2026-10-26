Орлов не понял споров вокруг скандального пенальти в матче "Зенита" и махачкалинского "Динамо"

Орлов считает, что действия игрока "Динамо" давали судье основания указать на точку.
"Споры по поводу первого 11-метрового в ворота "Динамо"? А какие тут споры? Говорят, что Зинович лишь слегка придержал Нино за футболку? Постойте, это же фол!" — заявил комментатор.
По мнению Орлова, важную роль сыграло и то, что защитник махачкалинцев сумел выбить мяч головой, одновременно нарушив правила на сопернике.
"Оттянул за футболку, уронил Нино, да еще и в мяч сыграл... И потом, мы же видели матчи на недавнем чемпионате мира. Там такие вещи карались", — добавил эксперт.
Комментатор подчеркнул, что считает обоснованными все четыре пенальти, назначенные во встрече.
После 12 туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков.
Источник: "Спорт-Экспресс"