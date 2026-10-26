Бориско раскрыл секрет своей неуязвимости в матчах со "Спартаком"

После встречи голкиперу напомнили, что он уже несколько лет не пропускает от красно-белых. Сам футболист с улыбкой отнесся к этой закономерности.
"Можно сказать, что отлично играю против него. Значит, "Спартак" — это моя команда, против которой я хорошо играю", — заявил Бориско.
В прошлом сезоне вратарь дважды сыграл на ноль против "Спартака" в составе калининградской "Балтики". Обе встречи завершились победами его команды — 3:0 и 1:0.
Летом 2026 года Бориско перебрался в ЦСКА и продолжил успешную серию уже в составе армейцев. Таким образом, в трех последних матчах против красно-белых голкипер не пропустил ни одного мяча.
После 12 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков.
Источник: "Спорт-Экспресс"