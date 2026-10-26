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Бориско раскрыл секрет своей неуязвимости в матчах со "Спартаком"

Голкипер ЦСКА Максим Бориско прокомментировал победу над "Спартаком" (2:0) в 12-м туре РПЛ и рассказал о необычной статистике личных встреч с красно-белыми.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
26-летний вратарь вновь оставил ворота в неприкосновенности в противостоянии со "Спартаком". В московском дерби Бориско совершил 10 сейвов и помог армейцам одержать победу со счетом 2:0.

После встречи голкиперу напомнили, что он уже несколько лет не пропускает от красно-белых. Сам футболист с улыбкой отнесся к этой закономерности.

"Можно сказать, что отлично играю против него. Значит, "Спартак" — это моя команда, против которой я хорошо играю", — заявил Бориско.

В прошлом сезоне вратарь дважды сыграл на ноль против "Спартака" в составе калининградской "Балтики". Обе встречи завершились победами его команды — 3:0 и 1:0.

Летом 2026 года Бориско перебрался в ЦСКА и продолжил успешную серию уже в составе армейцев. Таким образом, в трех последних матчах против красно-белых голкипер не пропустил ни одного мяча.

После 12 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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