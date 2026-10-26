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Орлов назвал Соболева более ярким форвардом, чем Фелипе Аугусто

Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил нападающих "Зенита" Александра Соболева и Фелипе Аугусто, отдав предпочтение российскому футболисту.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению эксперта, отсутствие Соболева в матче 12-го тура РПЛ против махачкалинского "Динамо" (2:0) заметно сказалось на игре петербуржцев. Форвард пропустил встречу из-за болезни и даже не попал в заявку.

"Соболев приболел, не попал даже в заявку. Его, конечно, не хватало. Он здорово цепляется за мячи, вступает в единоборства", — отметил Орлов.

Комментатор также оценил выступление Фелипе Аугусто, который прервал безголевую серию, реализовав пенальти. При этом эксперт считает, что бразильцу еще предстоит наладить взаимодействие с партнерами.

"Фелипе Аугусто реализовал пенальти. Теперь почувствует уверенность. Но если говорить непосредственно о его игре, то пока ему не хватает взаимопонимания с партнерами. И Соболев, на мой взгляд, смотрится интереснее, ярче бразильца. Александр уже забил восемь мячей. Тут статистика говорит сама за себя", — заявил Орлов.

В нынешнем сезоне 29-летний Соболев провел 14 матчей во всех турнирах. На его счету 11 голов и три результативные передачи.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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