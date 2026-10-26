Орлов назвал Соболева более ярким форвардом, чем Фелипе Аугусто

Фото: ФК "Зенит"

"Фелипе Аугусто реализовал пенальти. Теперь почувствует уверенность. Но если говорить непосредственно о его игре, то пока ему не хватает взаимопонимания с партнерами. И Соболев, на мой взгляд, смотрится интереснее, ярче бразильца. Александр уже забил восемь мячей. Тут статистика говорит сама за себя", — заявил Орлов.