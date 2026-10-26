Орлов назвал Соболева более ярким форвардом, чем Фелипе Аугусто

"Соболев приболел, не попал даже в заявку. Его, конечно, не хватало. Он здорово цепляется за мячи, вступает в единоборства", — отметил Орлов.
Комментатор также оценил выступление Фелипе Аугусто, который прервал безголевую серию, реализовав пенальти. При этом эксперт считает, что бразильцу еще предстоит наладить взаимодействие с партнерами.
"Фелипе Аугусто реализовал пенальти. Теперь почувствует уверенность. Но если говорить непосредственно о его игре, то пока ему не хватает взаимопонимания с партнерами. И Соболев, на мой взгляд, смотрится интереснее, ярче бразильца. Александр уже забил восемь мячей. Тут статистика говорит сама за себя", — заявил Орлов.
В нынешнем сезоне 29-летний Соболев провел 14 матчей во всех турнирах. На его счету 11 голов и три результативные передачи.
Источник: "Спорт-Экспресс"