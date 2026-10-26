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Широков увидел серьезные проблемы у "Краснодара" после ничьей с "Балтикой"

Бывший полузащитник "Краснодара" Роман Широков раскритиковал игру команды в матче 12-го тура РПЛ против "Балтики" (1:1) и предположил, что футболисты испытывают психологические трудности.
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
Краснодарцы упустили победу в домашней встрече, пропустив на третьей компенсированной минуте. Хозяева вышли вперед на 30-й минуте благодаря голу Джона Кордобы, однако удержать преимущество не сумели. В концовке счет сравнял Муйоколо.

Широков считает, что результат закономерен, поскольку большую часть встречи инициативой владели гости.

"Наверное, у "Краснодара" психологические проблемы. В последнем матче они играли плохо, именно для них играли очень плохо. Понятно, что "Балтика" непростая команда, но дома свою волю надо навязывать", — заявил бывший футболист.

По мнению эксперта, краснодарцам даже повезло, что они сумели сохранить преимущество практически до финального свистка.

"По мне, "Балтика" диктовала ход матча. Это счастье, что «Краснодар» так долго держался, а пропустил только на 90-й минуте. Хотя для них такая победа была бы очень важна, когда дотерпели и выиграли матч. Но не срослось", — добавил Широков.

После 12 туров "Краснодар" занимает четвертое место в чемпионате России с 23 очками. От лидирующего "Зенита" команду отделяют четыре балла.

Источник: "Чемпионат"

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