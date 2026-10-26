Широков увидел серьезные проблемы у "Краснодара" после ничьей с "Балтикой"

Бывший полузащитник "Краснодара" Роман Широков раскритиковал игру команды в матче 12-го тура РПЛ против "Балтики" (1:1) и предположил, что футболисты испытывают психологические трудности.

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"

"Наверное, у "Краснодара" психологические проблемы. В последнем матче они играли плохо, именно для них играли очень плохо. Понятно, что "Балтика" непростая команда, но дома свою волю надо навязывать", — заявил бывший футболист.