Широков увидел серьезные проблемы у "Краснодара" после ничьей с "Балтикой"

Широков считает, что результат закономерен, поскольку большую часть встречи инициативой владели гости.
"Наверное, у "Краснодара" психологические проблемы. В последнем матче они играли плохо, именно для них играли очень плохо. Понятно, что "Балтика" непростая команда, но дома свою волю надо навязывать", — заявил бывший футболист.
По мнению эксперта, краснодарцам даже повезло, что они сумели сохранить преимущество практически до финального свистка.
"По мне, "Балтика" диктовала ход матча. Это счастье, что «Краснодар» так долго держался, а пропустил только на 90-й минуте. Хотя для них такая победа была бы очень важна, когда дотерпели и выиграли матч. Но не срослось", — добавил Широков.
После 12 туров "Краснодар" занимает четвертое место в чемпионате России с 23 очками. От лидирующего "Зенита" команду отделяют четыре балла.
Источник: "Чемпионат"